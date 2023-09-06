Калининградец, избивший прохожего на автобусной остановке, отправился в колонию на 4 года

Инцидент случился на остановке на ул. Дзержинского в Калининграде. Там мужчина избил палкой незнакомца.

Как сообщает пресс-служба областного суда, агрессор свою вину так и не признал, а уверял, что сам является потерпевшим. Утверждал, что для защиты он подобрал на земле деревянную палку, а когда увидел движущегося на него мужчину, который замахивается кулаками, первым ударил его.

Суд злоумышленнику не поверил, тем более что преступление горожанин совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина отправился на 4 года в колонию общего режима и заплатил потерпевшему 500 тысяч рублей.