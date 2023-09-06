Житель Пионерского нашел рюкзак с деньгами и потратил их

Жительница Пионерского отдыхала в городском парке и, вероятно, слишком расслабилась под солнцем – она оставила без присмотра свой рюкзак, а его украли. Полиции дама рассказала, что внутри лежал телефон стоимостью 17 тысяч рублей и банковская карта.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с банковском карты в тот же день начали списываться деньги. В различных магазинах неизвестный злоумышленник потратил более 500 рублей, оплачивая чужой картой.

47-летнего жителя Пионерского вычислили быстро. При нем обнаружили похищенный рюкзак, а вот телефон злоумышленник успел продать. Так и попал он под уголовку по статье о краже.