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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 11:25

Житель Пионерского нашел рюкзак с деньгами и потратил их

Жительница Пионерского оставила без присмотра рюкзак, его украл прохожий
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жительница Пионерского отдыхала в городском парке и, вероятно, слишком расслабилась под солнцем – она оставила без присмотра свой рюкзак, а его украли. Полиции дама рассказала, что внутри лежал телефон стоимостью 17 тысяч рублей и банковская карта.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с банковском карты в тот же день начали списываться деньги. В различных магазинах неизвестный злоумышленник потратил более 500 рублей, оплачивая чужой картой.

47-летнего жителя Пионерского вычислили быстро. При нем обнаружили похищенный рюкзак, а вот телефон злоумышленник успел продать. Так и попал он под уголовку по статье о краже.