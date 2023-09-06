Названы финалисты XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининграде объявлены результаты прослушиваний второго тура XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Из 22 участников из шести стран к финалу допущены 6 человек, среди которых есть представители России, Китая и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Кафедрального собора.

Так, до финала добрались:

Сяофэн Хэ, Китай;

Аида Глухова, Россия;

Елена Малева, Россия;

Ирина Крюкова, Россия;

Жан Нувель-Алу, Франция;

Мария Коронова, Россия.

Финал конкурса пройдет 7 сентября в Кафедральном соборе Калининграда на острове Канта в закрытом формате.

Напомним, конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проходит в Калининграде с 3 по 8 сентября. Первая премия составит 5 тысяч долларов.

Церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов состоится 8 сентября в Кафедральном соборе.