Названы финалисты XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

.
Фото: пресс-служба Кафедрального собора.
В Калининграде объявлены результаты прослушиваний второго тура XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Из 22 участников из шести стран к финалу допущены 6 человек, среди которых есть представители России, Китая и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Кафедрального собора.
Так, до финала добрались:
Сяофэн Хэ, Китай;
Аида Глухова, Россия;
Елена Малева, Россия;
Ирина Крюкова, Россия;
Жан Нувель-Алу, Франция;
Мария Коронова, Россия.
Финал конкурса пройдет 7 сентября в Кафедральном соборе Калининграда на острове Канта в закрытом формате.
Напомним, конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проходит в Калининграде с 3 по 8 сентября. Первая премия составит 5 тысяч долларов.
Церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов состоится 8 сентября в Кафедральном соборе.