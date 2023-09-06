В парке Черняховска камеры засняли «Тойоту» на пешеходной дорожке

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В Черняховске в парке Победы заметили нарушителя – водитель «Тойоты» решил проехать по пешеходной дорожке.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали внедорожник, который ехал по дорожке, предназначенной для велосипедистов и пешеходов.

Интересно, что в этот момент по дорожке шли люди, автомобиль проехал близко к ним.

«Видеозапись, фиксирующая данное нарушение, была немедленно передана в полицию. Водителю данного транспортного средства теперь грозит административный штраф», - отметили в администрации города.