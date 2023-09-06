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НовостиОбщество6 сентября 2023 12:22

В Калининграде начали работу передвижные комплексы вакцинации от гриппа

Мобильные прививочные кабинеты работают с 6 сентября
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с 6 сентября проводится иммунизация взрослого населения от гриппа – начали работу мобильные прививочные кабинеты.

Как сообщили в минздраве региона, выездная вакцинация запланирована на нескольких площадках: на Верхнем озере, в Южном парке, на территории перед ТЦ «Виктория», на пл. Победы в Калининграде.

Уже составлен график работы передвижных комплексов до 30 сентября.

Отмечается, что информацию о проведении выездной вакцинации в муниципалитетах необходимо уточнять в местной поликлинике.

Напомним, привиться от гриппа и ковида можно и в мобильном пункте вакцинации на третьем этаже ТРЦ «Европа».