В Гурьевском районе «Мерседес» насмерть сбил велосипедиста

ДТП, в котором погиб 54-летний мужчина, случилось около 10.30 6 сентября на трассе в Гурьевском районе. Там со стороны Добрино в направлении поселка Узловое ехал «Мерседес», за рулем которого находился 33-летний мужчина. Он сбил велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, мужчина на велосипеде ехал во встречном направлении по той же полосе движения, он пересекал проезжую часть.

В результате наезда велосипедист скончался до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.