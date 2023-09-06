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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 12:50

В Гурьевском районе «Мерседес» насмерть сбил велосипедиста

54-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

ДТП, в котором погиб 54-летний мужчина, случилось около 10.30 6 сентября на трассе в Гурьевском районе. Там со стороны Добрино в направлении поселка Узловое ехал «Мерседес», за рулем которого находился 33-летний мужчина. Он сбил велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, мужчина на велосипеде ехал во встречном направлении по той же полосе движения, он пересекал проезжую часть.

В результате наезда велосипедист скончался до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.