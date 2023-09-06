В поселке Свобода после ремонта открыли отделение почтовой связи

. Фото: Правительство Калининградской области

В поселке Свобода после ремонта открылось отделение почтовой связи, которое обслуживает более тысячи человек из 12 поселков Черняховского округа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, помещения почты оборудованы новой мебелью, техникой и расходными материалами. А посетители получили «стол для заполнения бланков, упаковки отправлений и просмотра содержимого корреспонденции».

В помещении всего одно операционное окно, с клиентами работают начальник отделения и два почтальона.

В зону обслуживания отделения почтовой связи входят поселки Свобода, Отрадное, Капустино, Володаровка, Перелески, Вершинино, Угрюмово, Родниково, Осиновка, Красновка, Тельманово, Сенцово.

Отмечается, что в этом году за счет своих средств почта отремонтировала уже 5 отделений, продолжается ремонт еще 11 по президентской программе.