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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 15:06

Калининградца, который сломал сыну плечо за плохо сделанные уроки, будут судить

В Калининграде под суд пойдет мужчина, избивший сына за плохо выученные уроки
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградец избил собственного сына, и теперь его будут судить. Инцидент случился в квартире на ул. Л. Иванихиной. Там мужчина вызверился на 12-летнего ребенка из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания.

Как сообщает пресс-служба областного суда, отец нанес мальчику не менее шести ударов кулаками. Школьник получил перелом плечевой кости.

Мужчина ответит перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.