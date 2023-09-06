Калининградца, который сломал сыну плечо за плохо сделанные уроки, будут судить

Калининградец избил собственного сына, и теперь его будут судить. Инцидент случился в квартире на ул. Л. Иванихиной. Там мужчина вызверился на 12-летнего ребенка из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания.

Как сообщает пресс-служба областного суда, отец нанес мальчику не менее шести ударов кулаками. Школьник получил перелом плечевой кости.

Мужчина ответит перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.