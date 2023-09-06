В Балтийске украли светильники со смотровой площадки у памятника Елизавете

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске неизвестные украли светильники у смотровой площадки памятника Елизавете Петровне. Об этом рассказали в администрации Балтийска.

«В прошлом году, к празднованию Нового года, организовали освещение постамента. Жители и гости округа оценили новую подсветку. Но не прошло, как говорится, и года, как лампы на Северном молу стали исчезать. Кражу двух светильников обнаружили накануне», - говорится в сообщении.

Коммунальщики восстанавливают освещение на смотровой площадке.

Чиновники уже обратились в полицию, чтобы найти виновных.