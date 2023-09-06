Жительница Правдинского района подожгла баню бывшего возлюбленного

В Правдинском районе случился пожар – полыхала баня местного жителя. Позже выяснилось, что баню бывшего возлюбленного подожгла 62-летняя жительница одного из поселков. Поводом стало то, что ее мужчина ушел к другой женщине.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, после расставания женщина решила отомстить 64-летнему возлюбленному.

«Она заранее купила легковоспламеняющуюся жидкость и, когда приехала забирать свои вещи, прошла в предбанник, разлила горючее и подожгла. Хозяин дома вовремя заметил возгорание и успел потушить пламя. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Пока хозяин тушил баню, дама вызвала такси и скрылась с места происшествия.

Заведено уголовное дело.