Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 15:41

Жительница Правдинского района подожгла баню бывшего возлюбленного

Поджигательница бани в Правдинском районе задержана
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Правдинском районе случился пожар – полыхала баня местного жителя. Позже выяснилось, что баню бывшего возлюбленного подожгла 62-летняя жительница одного из поселков. Поводом стало то, что ее мужчина ушел к другой женщине.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, после расставания женщина решила отомстить 64-летнему возлюбленному.

«Она заранее купила легковоспламеняющуюся жидкость и, когда приехала забирать свои вещи, прошла в предбанник, разлила горючее и подожгла. Хозяин дома вовремя заметил возгорание и успел потушить пламя. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Пока хозяин тушил баню, дама вызвала такси и скрылась с места происшествия.

Заведено уголовное дело.