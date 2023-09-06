В школах Калининграде переоснащают кабинеты ОБЖ, чтобы рассказать детям об оружии

В Калининградской области школьников будут учить пользоваться оружием. Уроки будут проходить в рамках нового модуля по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Об этом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Начальная военная подготовка, где ребята будут более серьезно вовлечены как в историю военных действий, так и получать практические навыки. Модуль появляется с 5 по 11 классы. Задача, чтобы у ребят появились практические навыки и было понимание всего происходящего, с чем они могут столкнуться.

По словам министра, в школах региона сейчас переоснащаются кабинеты ОБЖ, «чтобы ребята имели возможность понимать, что такое оружие, пользоваться им, но, конечно, в примитивном первичном варианте».

По словам министра «оружие» – это тренажеры, симуляторы и электронные тиры, «все то, что абсолютно безопасно».