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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 16:20

В противотуберкулезном диспансере Светлогорска мужчина избил и порезал ножом соседа по палате

За избиение мужчины в диспансере осужден 51-летний житель Светлогорска
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился еще в январе. Пьяный мужчина в коридоре противотуберкулезного диспансера в Светлогорске начал сорить с соседом. Тот якобы купил некачественный алкоголь. Тогда обиженный мужчина и решил действовать. Он взял из палаты деревянную разделочную доску и ударил ею оппонента по голове.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после этого агрессор взял кухонный нож и вонзил его в грудь сопернику.

И хотя на суде мужчина в содеянном раскаялся, он получил 4 года и 6 месяцев колонии особого режима.