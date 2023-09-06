В противотуберкулезном диспансере Светлогорска мужчина избил и порезал ножом соседа по палате

Инцидент случился еще в январе. Пьяный мужчина в коридоре противотуберкулезного диспансера в Светлогорске начал сорить с соседом. Тот якобы купил некачественный алкоголь. Тогда обиженный мужчина и решил действовать. Он взял из палаты деревянную разделочную доску и ударил ею оппонента по голове.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после этого агрессор взял кухонный нож и вонзил его в грудь сопернику.

И хотя на суде мужчина в содеянном раскаялся, он получил 4 года и 6 месяцев колонии особого режима.