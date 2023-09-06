В Калининградской области школьников обучат управлять беспилотниками «в военных и гражданских целях»

В Калининградской области школьников обучат управлять беспилотниками. Об этом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Сейчас разрабатывается новый федеральный проект, который будет касаться беспилотников. В том числе он затронет и школьников, и учащихся среднего и высшего профессионального образования. В настоящий момент мы имеем такой опыт уже в субъекте, когда школьники начиная с шестого класса, проходят обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами, - прокомментировала министр.

Она отметила, что речь идет о школах, на базе которых созданы «Точки роста», где есть соответствующее оборудование, а педагоги прошли обучение.

- Но задачи сегодняшнего периода – это не только научить управлять. А в первую очередь – программировать. Второе – расширить сервисную подготовку ребят, которые могут обслуживать технически, быстро собирать эти дроны для того, чтобы они могли использоваться как в военных, так и, конечно, в гражданских целях, - сказала Светлана Трусенева.