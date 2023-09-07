В школах Калининграда открывают велопарковки, радио и зоны отдыха

. Фото: администрация Калининграда

В школах Калининграда реализуют проекты, которые придумывают дети. В рамках конкурса «Мой город. Школьники-2023» администрация города выделяла более 15 млн рублей на развитие школьной инфраструктуры и прилегающих территорий.

Как рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, 50 школ стали победителями и получили по 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Так, остров кадетско-исторического братства появился в 10-й школе, в школе № 25 открыли велопарковку, а в школе №12 открыли радио.

Проект «Школьный кафетерий» реализован в 50-й школе, чилл-зона появилась в 28-й школе.

Отмечается, что в следующем году власти продолжат поддерживать проекты детей.