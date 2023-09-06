В Калининградской области военнослужащие тренируются оборонять морское побережье

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области десантно-штурмовые подразделения морской пехоты отработали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья. Тренировочные занятия провели на полигоне «Хмелевка», сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Отмечается, что в ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника.

Морпехи оборудовали позиции и провели бой с десантом условного противника.

Были выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров БТР-82а по специально оборудованным мишеням, имитирующим быстроходные лодки и десантные средства.