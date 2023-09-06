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НовостиОбщество6 сентября 2023 18:26

Калининградка отсудила больше 18 тысяч рублей за падение в торговом центре

Женщине удалось компенсировать моральный вред
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградка получила травму при падении в торговом центре и сумела добиться через суд компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба областного суда, падение с пандуса случилось 2 марта в ТЦ на ул. Карташева – горожанка получила травму ноги.

Суд выяснил, что пандус установлен прямо в торговой зоне, вся его левая сторона заставлена коробками, а сам пандус не заметен для покупателей, так как никак не обозначен.

Женщина получила компенсацию морального вреда в размере 14 тысяч рублей, компенсировала расходы на лечение в размере 750 рублей и возместила расходы на оплату юридических услуг в размере 4 тысяч рублей.