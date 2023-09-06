Житель Светлого ночью вскрыл бытовку и вынес инструментов на 250 тысяч

В Светлого 38-летний владелец бытовки обнаружил, что замок на строении сорван – внутри не оказалось инструментов на 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ночью кто-то повредил замок, проник внутрь и похитил бензорез, циркулярную пилу, болгарку, две виброплиты, две тачки, семь лопат и другие инструменты.

Злоумышленника удалось рассмотреть на записях камер наблюдения. Оперативно был задержан 26-летний местный житель, который сознался в содеянном.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.