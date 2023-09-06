Министр образования Калининградской области: Вторая смена у нас будет всегда

В школах Калининграда и области всегда будет вторая смена. Об этом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Такой задачи в принципе не стоит – чтобы не было второй смены. Это серьезная инфраструктура, которая не может работать только в одну смену. Дорогое содержание и разумное использование кадров. В любом случае, вторая смена у нас будет всегда, - сказала министр.

Она отметила, что на сегодня около 17% школьников обучается во вторую смену.

- Территориально это затрагивает не все школы и не все муниципалитеты, в Гурьевский район и Калининград, частично Черняховск и Зеленоградский район. Полностью освободиться от второй смены не получится, - прокомментировала министр.

Во вторую смену учатся дети во-вторых и третьих классах, а также с 6 по 8-й классы. Учиться всем в первую смену не получится из-за отсутствия большого количества кабинетов в школах.