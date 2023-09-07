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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 4:21

Горящий склад с дверьми в Шоссейном тушили 30 человек

В МЧС рассказали подробности ЧП в Гурьевском районе
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Гурьевском районе в поселке Шоссейное горящее складское здание поздним вечером 6 сентября тушили 30 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, удалось избежать распространения огня на соседние здания.

Оперативно пожар был ликвидирован.

На складе хранились двери. Площадь горения составляла 120 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал.