Горящий склад с дверьми в Шоссейном тушили 30 человек

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В Гурьевском районе в поселке Шоссейное горящее складское здание поздним вечером 6 сентября тушили 30 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, удалось избежать распространения огня на соседние здания.
Оперативно пожар был ликвидирован.
На складе хранились двери. Площадь горения составляла 120 квадратных метров.
Никто из людей не пострадал.