Горящий склад с дверьми в Шоссейном тушили 30 человек

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Гурьевском районе в поселке Шоссейное горящее складское здание поздним вечером 6 сентября тушили 30 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, удалось избежать распространения огня на соседние здания.

Оперативно пожар был ликвидирован.

На складе хранились двери. Площадь горения составляла 120 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал.