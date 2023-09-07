В Калининградской области сфотографировали редкую туманную радугу

Фото: Вадим Райхерт. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининградской области заметили нечастое явление – туманную радугу. Ее удалось сфотографировать поздним вечером 6 сентября.

Фото радуги опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Туманная радуга – радуга, представляющая собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды.

«Белая радуга образуется в результате рассеяния света на каплях воды, существенно меньших, чем те, что присутствуют в воздухе при образовании обычной радуги. Исчезновение цветов при этом вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель», - говорится в сообщении.

Такая радуга появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм.