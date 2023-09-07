Названы самые востребованные профессии этой осени в Калининграде

Стало известно, какие профессии являются самыми востребованными этой осенью в Калининграде. Анализ провели специалисты hh.ru, изучив более 7600 актуальных вакансий.

Так, первую строчку в рейтинге самых востребованных профессий Калининградской области в сентябре занимают продавцы-консультанты и продавцы-кассиры: для них открыто 8,4% (более 640 вакансий за месяц) от всего объема новых рабочих мест. Отмечается, что эта категория работников ежемесячно становится самой популярной у работодателей и всегда возглавляет рейтинг.

На втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (компаниям требуется более 540 специалистов этих профессий).

На третьем месте по спросу в сентябре оказались в Калининградской области операторы call-центров, водители и врачи (по 3,5% рабочих мест в этом месяце).

Также в лидерах бухгалтеры (3,1% вакансий), повара (2,9%), официанты (2,2%), администраторы (2%).