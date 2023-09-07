В Куршский залив выпустили 9 тысяч мальков сига. Мероприятие по зарыблению провели в канун Дня рыбовода.

Об этом сообщает минприроды региона, которое проводит работу по улучшению естественных условий обитания рыбы.

Молодь вырастили в экспериментальном рыбоводном цеху Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО», сообщает пресс-служба правительства области.

В мероприятии приняли участие члены комиссии Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и представители министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.

В июне в Куршский залив выпустили 166 тысяч штук молоди сига, еще 34 тыс. мальков сига было выпущено в июле. Рыбу выпускают в залив в рамках компенсационных мероприятий по сохранению водных биоресурсов. Программа по зарыблению рассчитана на 12 лет.