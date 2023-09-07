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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:22

Калининградцы собирают деньги на лечение 10-летнего мальчика из Советска

Андрею Дубравскому нужно ехать к специалистам в Петербург
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Андрей поедет в Петербург.

Андрей поедет в Петербург.

Фото: Фонд "Берег надежды"

В Калининграде объявлен сбор средств в помощь 10-летнему Андрею Дубравскому из Советска. После преждевременного рождения он провел 24 дня в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

В год ему поставили диагноз ДЦП, он наблюдается у гастроэнтеролога, офтальмолога, эндрокринолога.

Как сообщает областной фонд «Берег надежды», в прошлом году у Андрея ухудшилось состояние тазобедренных и коленных суставов. По квоте Андрею предстоит операция в Институте имени Турнера в Санкт-Петербурге.

Сейчас фонд собирает средства на трансфер к месту лечения и обратно, оплату ортезов, послеоперационное лечение, проживание рядом с местом лечения. Сумма к сбору – 140 тысяч рублей.