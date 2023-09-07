Роспотребнадзор предупредил жителей Калининградской области о бешеных лисах

Жители Калининградской области могут заразиться бешенством от лис. Региональное управление Роспотребнадзора предупреждает об этом и сообщает о мерах по профилактике.

«Источниками вируса бешенства являются собаки, кошки, лисы, волки, еноты, летучие мыши. Почти во всех случаях заболевание бешенством - результат укуса или попадания на слизистые оболочки слюны, которая содержит вирус», - рассказали в управлении.

Врачи говорят о том, что если на вашем пути появились лисы, то, несмотря на всю их привлекательность, их не следует гладить и кормить с рук.

Бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует.

Только вовремя сделанная прививка убережет вас от бешенства.