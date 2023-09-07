В Калининграде арестовали водителя, отказавшегося снимать тонировку со своего авто

В Калининградской области в июне инспекторы ДПС остановили водителя, который ехал с тонированными стеклами на своем автомобиле. В отношении него составили протокол.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, в начале сентября сотрудники ГИБДД повторно задержали 28-летнего водителя за управление автомобилем Mercedes-Benz с тонированными стеклами.

Также выяснилось, что мужчина не оплатил наложенный ранее штраф.

В итоге был суд, и судья Московского района назначила нарушителю двое суток ареста.

В ГИБДД напоминают, что по техническому регламенту светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%.