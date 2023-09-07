Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2023 9:39

В Калининграде арестовали водителя, отказавшегося снимать тонировку со своего авто

Калининградца, отказавшегося снимать тонировку со своего автомобиля, арестовали на двое суток
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в июне инспекторы ДПС остановили водителя, который ехал с тонированными стеклами на своем автомобиле. В отношении него составили протокол.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, в начале сентября сотрудники ГИБДД повторно задержали 28-летнего водителя за управление автомобилем Mercedes-Benz с тонированными стеклами.

Также выяснилось, что мужчина не оплатил наложенный ранее штраф.

В итоге был суд, и судья Московского района назначила нарушителю двое суток ареста.

В ГИБДД напоминают, что по техническому регламенту светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%.