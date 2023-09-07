Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию, посвященную русскому балету

В Калининградской областной научной библиотеке сегодня, 7 сентября, проведут лекцию о традициях русского балета (16+). Искусствовед и член Ассоциации искусствоведов РФ Екатерина Илюшкина раскажет о двух выдающихся личностях: Константине Сергееве и Николае Фадеечеве. Они – артисты из Ленинграда и Москвы, представители разных хореографических школ и даже разных поколений. Но двух этих гениев объединяет ревностное сохранение традиций русского академического балета.

Константин Сергеев пришел на сцену в тот момент, когда восходила звезда легендарной Галины Улановой, и сама судьба свела этих выдающихся мастеров классического балета. Когда Сергеев обратился к созданию собственных редакций классических балетов, то проявил себя как балетмейстер и как чуткий творец. Его редакции оказались настолько удачными, что по сей день не сходят со сцены Мариинского театра.

Николай Фадеечев пришел на сцену на 22 года позже, в 1952 году, но благодаря своему исключительному артистизму и превосходной технике очень быстро добился главных ролей в классическом репертуаре.

Начало лекции в 18.30.

Вход свободный.