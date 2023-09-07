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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 10:11

В Калининграде маленькая девочка сидела на подоконнике на большой высоте, к родителям приехала полиция

Трагедии, к счастью, не случилось. С родителями пообщались сотрудники МВД
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на ул. Флотской прохожие заметили маленькую девочку, которая сидела на подоконнике, свесив ноги вниз и болтая ногами. Ребенок находился на опасной высоте. Очевидцы сняли происходящее на видео и вложили в Сеть.

Собственно, видеоролик в интернете и изучили сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские проверили семью.

«В полицию по данному факту сообщений и заявлений не поступало, однако полицейскими была инициирована проверка. Инспекторы ПДН посетили семью, в которой проживает ребенок», - прокомментировали в УМВД.