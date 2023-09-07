Антон Алиханов потребовал сделать парковку у детской областной больницы в Калининграде

Губернатор Антон Алиханов потребовал оборудовать парковку у детской областной больницы в Калининграде на ул. Дмитрия Донского. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве региона 7 сентября.

- Я вечерами наблюдаю, как дети скачут на одной ноге [на костылях], их несут на руках. Понятно, что заезжать на территорию нельзя, я все понимаю – требования антитеррористической защищенности. Хотя машины родителей детей, если они совсем идти не могут, пропускают, это я тоже наблюдаю. Тем не менее нужно сделать нормальную парковку, - сказал Антон Алиханов.

Тут же глава региона назвал место, где можно паркинг организовать.

- Там есть участок, о котором я уже говорил. Он закрыт воротами. Там дом отремонтированный, сейчас там забор они ремонтируют у этого дома. И потом есть проезд, такая «кишка», который просто закрыт и не используется никем… …Сделайте эту «кишку» территорией, где могли бы парковаться люди. Шлагбаум поставьте, еще что-то, – предложил Антон Алиханов. – Там огромная территория для парковки, несколько десятков автомобилей легко вместятся.

Губернатор обратился к представителям мэрии и минздрава.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала, что парковкой у областной больницы на Дмитрия Донского займутся в следующем году – это уже в планах.

- Также нам необходимо проработать транспортную схему обустройства парковок на ул. Марины Расковой. Это мы взяли в работу. В следующем году этими парковочными пространствами мы в Калининграде будем заниматься, – сказала Елена Дятлова.