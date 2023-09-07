Калининградский филиал Петербургского университета МВД возглавил полковник из Забайкалья

Полковник полиции Игорь Горковенко возглавил Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России в августе. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов 7 сентября встретился с новым руководителем Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.

Полковник полиции Игорь Горковенко возглавил Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России в августе этого года. Он прибыл в регион из Забайкальского края, где руководил Читинским суворовским военным училищем МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На встрече губернатор Антон Алиханов рассказал, что в июле участвовал в церемонии вручения дипломов выпускникам филиала университета МВД и обратил внимание на количественный перевес девушек в составе лейтенантов полиции.

Антон Алиханов сказал, что необходимо привлекать в систему больше мужчин для сложной работы в полиции.