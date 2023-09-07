В Гвардейском районе 18-летний парень из мести угнал у знакомого мотоцикл

Инцидент случился в поселке Озерки Гвардейского района. Там у местного жителя из сарая пропал мотоцикл Nort El Diablo, шлем и двигатель. Владелец имущества сразу сообщил о случившемся в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, личность злоумышленника установили оперативно. Им оказался неработающий 18-летний молодой человек.

Как выяснилось, ранее у него произошел конфликт с мотоциклистом. Тогда он решил забрать у него технику.

К хитро продуманной операции злоумышленник подключил своего знакомого на авто. Ему он сказал, что забирает мотоцикл с разрешения владельца.