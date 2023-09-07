В сквере на Земельной проложат пешеходные дорожки из лиственницы

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде на улице Земельной благоустроят сквер. Там уложат пешеходные дорожки из лиственницы и организуют освещение. Об этом сообщает администрация Калининграда.

«Уже скоро в сквере на Земельной можно будет замечательно прогуляться под светом фонарей по новым дорожкам из лиственницы, посидеть на удобных скамеечках с интересной книжкой или просто полюбоваться видом на озеро», - говорится в сообщении.

Обещают, что лиственница в земле не сгниет, а гарантия продлится всего 5 лет.

Сдать объект подрядчик должен сдать до 1 октября.