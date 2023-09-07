В Калининграде уничтожили более 18 тонн персиков

В Калининградской области уничтожили более 18 тонн зараженных персиков. Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора при проведении досмотра персиков из Сербии был обнаружен карантинный объект – бурая монилиозная гниль.

Зараза была подтверждена специалистами в лаборатории.

«В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории РФ и по решению собственника зараженные персики направлены на уничтожение», - говорится в сообщении.

Бурая монилиозная гниль — опасное карантинное заболевание плодовых культур, поражает цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды.