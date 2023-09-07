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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:38

Калининградец угнал у приятеля «Вольво» и попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В полицию Ленинградского района Калининграда пришел расстроенный 28-летний мужчина и рассказал, что лишился машины.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, горожанин оставил приятеля в машине, припаркованной у дома № 205 по ул. А. Невского, а сам направился в магазин, не став брать с собой ключи от «Вольво». После этого его приятель пересел за руль и уехал.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанный автомобиль со следами ДТП в поселке Моховое Зеленоградского района.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего угонщика. На него завели уголовное дело, Также мужчине предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцу машины в результате ДТП.