В Калининграде в результате рейдов неплательщики погасили долги за свет на 400 тысяч рублей

В Калининградской области продолжается рейды по адресам злостных неплательщиков за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Энергосбыт».

В результате совместных с приставами рейдов, в этом году должники оплатили счета за потреблённую электроэнергию на сумму более 443 тысяч рублей. В семи квартирах энергетики заменили счётчики. В случае попытки вмешательства в систему учета интеллектуальный счетчик подаст сигнал гарантирующему поставщику.

В ближайшее время «Россети Янтарь Энергосбыт» направит в суд еще более ста исков о предоставлении доступа к приборам учета должников. Помимо задолженности потребителю придется