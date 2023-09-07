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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:41

В Калининграде в результате рейдов неплательщики погасили долги за свет на 400 тысяч рублей

Должники оплатили счета за свет только после того, как суд обязал их предоставить доступ к приборам учёта.
Виктор Сергеев

В Калининградской области продолжается рейды по адресам злостных неплательщиков за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Энергосбыт».

В результате совместных с приставами рейдов, в этом году должники оплатили счета за потреблённую электроэнергию на сумму более 443 тысяч рублей. В семи квартирах энергетики заменили счётчики. В случае попытки вмешательства в систему учета интеллектуальный счетчик подаст сигнал гарантирующему поставщику.

В ближайшее время «Россети Янтарь Энергосбыт» направит в суд еще более ста исков о предоставлении доступа к приборам учета должников. Помимо задолженности потребителю придется