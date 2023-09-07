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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:43

Судебные приставы проведут горячую линию по работе коллекторов

Номер горячей линии 8 (4012) 924-925
Виктор Сергеев

В пятницу, 8 сентября 2023 года сотрудники управления судебных приставов по Калининградской области будут принимать звонки от граждан, пострадавших от действий кредиторов — коллекторов, представителей микрофинансовых и кредитных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобы будут принимать с 10 до 16 часов.

Номер горячей линии 8 (4012) 924-925.

Горячая линия организована в рамках информационной акции ФССП России, посвященной защите прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей.