Судебные приставы проведут горячую линию по работе коллекторов

В пятницу, 8 сентября 2023 года сотрудники управления судебных приставов по Калининградской области будут принимать звонки от граждан, пострадавших от действий кредиторов — коллекторов, представителей микрофинансовых и кредитных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобы будут принимать с 10 до 16 часов.

Номер горячей линии 8 (4012) 924-925.

Горячая линия организована в рамках информационной акции ФССП России, посвященной защите прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей.