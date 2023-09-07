Калининградец отсудил у автосервиса 1,2 млн рублей за разбитый автомобиль

В 2022 году житель Калининграда отдал свою машину в автосервис на ремонт. Спустя некоторое время работник автосервиса решил покататься на чужой машине и попал в ДТП.

Экспертиза установила, что машина не подлежит дальнейшему использованию. Ущерб составил 820 тысяч рублей.

Суд установил, что автосервис несет ответственность за вред, причиненный имуществу в период оказания услуги. Однако, проявив небрежность, допустил возможность угона автомобиля.

В результате с владельца автосервиса суд взыскал 1,2 млн рублей. В эту сумму, помимо стоимости автомобиля, вошли штраф, компенсация морального вреда, услуги по эвакуации и оплата заключения специалиста.