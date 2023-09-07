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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:57

В Калининграде прокуратура заставила компанию погасить долги по зарплате

Пяти работникам выплатили 215 тысяч рублей
Виктор Сергеев

Прокуратура Центрального района Калининграда через суд добилась взыскания с предприятия долгов по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2022 году пяти сотрудникам ООО «Развитие» своевременно не выплачивалась зарплата, а также при увольнении не был выплачен окончательный расчет.

Прокурор района обратился в суд с исками в интересах работников о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку ее выплаты, а также морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

В результате бывшим работникам выплатили задолженность на общую сумму 215 тыс рублей.