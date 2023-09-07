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НовостиОбщество7 сентября 2023 18:05

На ул. Ремонтной в Калининграде открыли спортивную площадку

Там можно играть в настольный теннис, заниматься боксом, есть тренажеры для занятия воркаутом
Виктор Сергеев
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Фото: Виктор Сергеев

На улице Ремонтной в Калининграде открыли новую спортивную площадку. В ее структуру вошли элементы, позволяющие играть в настольный теннис, заниматься боксом, тренажеры для занятия воркаутом, детские элементы и элементы рекреации, что помогает разнообразить досуг жителей микрорайона и сделать его более активным и интересным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщила глава администрации Калининграда, на сегодняшний день география спортивных сооружений выстроена таким образом, что все микрорайоны города оборудованы спортивными объектами, доступными для населения.

Места расположения строящихся объектов определяются исходя из потребности горожан и загруженности имеющейся инфраструктуры.