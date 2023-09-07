Футболист калининградской «Балтики» дебютировал в сборной России

В четверг, 7 сентября в Суэце на одноименном стадионе сборная России провела первый матч в рамках сентябрьского сбора с олимпийской командой Египта.

В составе сборной России дебютировал нападающий калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев. Он вышел на поле в стартовом составе.

Хозяева поля открыли счёт в одной из первых атак. На 7-й минуте Билал Мажер переиграл Станислава Агкацева и вывел египтян вперёд. В перерыве тренерский штаб российской сборной произвёл сразу пять замен, которые моментально принесли результат. Вышедший на поле Никита Салтыков заставил ошибиться голкипера египетской команды, пробил во вратаря, а первым на добивании оказался Степан Оганесян, также появившийся на поле после перерыва.

В оставшееся время россияне имели заметное преимущество, но не смогли реализовать отличные моменты, а в концовке матча прекрасная игра Станислава Агкацева, отразившего несколько опаснейших ударов соперника, позволила сохранить ничейный счёт.

Итог матча – 1:1.