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НовостиОбщество8 сентября 2023 7:50

В Калининградской области хотят производить корма для рыбы

Регион может стать пилотным для реализации программы по производству кормов для аквакультур
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградская область готова стать пилотным регионом для реализации программы по производству кормов для аквакультур. Об этом сказала зампредседателя правительства региона Наталья Шевцова на совещании в Атлантическом филиале ВНИРО.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее почти все используемые комбикорма были импортными, сегодня их поставка в Россию стала достаточно проблемной. Поэтому и встал вопрос производства комбикормов.

По словам Натальи Шевцовой, Калининградская область – оптимальный регион для создания практически полного цикла подобного производственного предприятия. Так, в регионе изготавливается растительный соевый белок – один из важнейших компонентов для производства рыбного комбикорма. А имеющиеся морские порты могут обеспечить доставку из северных регионов рыбной муки, витаминов и микроэлементов.

Напомним, в регионе второй год действует программа по восстановлению запасов европейского угря в заливах. Она рассчитана на 12 лет.

В прошлом году в воды Куршского и Калининградского заливов было выпущено порядка 430 тысяч штук молоди угря. В сентябре этого года планируется выпустить более 700 тысяч штук угря.