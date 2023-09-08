Какие улицы Калининграда останутся без света и воды

В Калининграде на нескольких улицах отключат электроснабжение 8 сентября. Так, до 16.00 отключены от энергоснабжения потребители по:
ул.Ген.Галицкого 35-39,
ул. Бесселя 2,
ул. Загорская 1-5,
ул. Вагнера 58,60-62
ул. Барнаульская 4,6,6а.8,
ул. Геологическая 1
ул. Космическая 29;
До 12.00 без света осталась ул. Октябрьская 3,3а,3б;
До 16.00 – ул. Щорса 10,11.13;
До 18.00 электричество отключено на:
ул. Ярославская 1-3, 9-15, 11а, 2, 2а-в, 4, 8
ул. Фрунзе 31, 35-43, 35а, 51
ул. Гражданская 1-5, 5а, 9а, 22 и
ул. Ю.Гагарина 32,40-42
ул. Краснодонская 1,6.7
пер.Краснодонский 13-15а
ул. Танковая 1-11.
Также, по данным городской администрации, холодную воду до 16.00 перекроют на ул. Вагнера 58б, до 15.00 – на ул. Колхозная 12-16, ул. А. Невского 133, ул. Клиническая 25.