Какие улицы Калининграда останутся без света и воды

В Калининграде на нескольких улицах отключат электроснабжение 8 сентября. Так, до 16.00 отключены от энергоснабжения потребители по:

ул.Ген.Галицкого 35-39,

ул. Бесселя 2,

ул. Загорская 1-5,

ул. Вагнера 58,60-62

ул. Барнаульская 4,6,6а.8,

ул. Геологическая 1

ул. Космическая 29;

До 12.00 без света осталась ул. Октябрьская 3,3а,3б;

До 16.00 – ул. Щорса 10,11.13;

До 18.00 электричество отключено на:

ул. Ярославская 1-3, 9-15, 11а, 2, 2а-в, 4, 8

ул. Фрунзе 31, 35-43, 35а, 51

ул. Гражданская 1-5, 5а, 9а, 22 и

ул. Ю.Гагарина 32,40-42

ул. Краснодонская 1,6.7

пер.Краснодонский 13-15а

ул. Танковая 1-11.

Также, по данным городской администрации, холодную воду до 16.00 перекроют на ул. Вагнера 58б, до 15.00 – на ул. Колхозная 12-16, ул. А. Невского 133, ул. Клиническая 25.