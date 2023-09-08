В Калининградской области минометчики провели учения с применением беспилотников

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку по уничтожению разрозненных сил условного противника. Занятия прошли на полигоне в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в учениях применяли беспилотные летательные аппараты. С их помощью провели разведку, выявив колонну противника, двигающуюся в направлении населенного пункта.

Минометные расчеты на дальности 3,5-4 километра нанесли удары по условному противнику и блокировали его дальнейшее продвижение.

Мотострелковые подразделения под прикрытием БМП уничтожили разрозненные группы условного противника, предотвратив захват инфраструктуры населенного пункта.