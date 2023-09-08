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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 8:29

Калининградка попала в больницу после падения в автобусе

ДТП случилось возле Центрального рынка
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

ДТП, в котором пострадала пенсионерка, случилось возле Центрального рынка в Калининграде. Автобус MAN ехал по улице Черняховского, и у поворота на ул. Горького 44-летний водитель автобуса резко затормозил, допустив падение пассажира в салоне.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода.

67-летняя женщина, которая стояла в салоне и держалась за поручень, упала и травмировалась. ДТП попало на видео.

В результате ДТП женщина была доставлена в больницу.