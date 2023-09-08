Футболисты «Балтики» проведут автограф-сессию и открытую тренировку

Болельщиков ФК «Балтика» приглашают на встречу с футболистами, которая состоится в воскресенье, 10 сентября. Поклонников футбола ждут в Светлогорске на тренировочной базе «Балтия» (ул. Балтийская, 31), начало в 11.00.

Как сообщает пресс-служба балтийцев, в программе мероприятия открытая тренировка и конкурсы, общение с футболистами.

Также – барбекю и автограф-сессия.

Отмечается, что добраться до мероприятия можно от стадиона «Балтика» на специальных автобусах.

Как подать заявку и доехать до Светлогорска – читайте здесь.