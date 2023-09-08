Жителя Балтийска отправили на 2 года в колонию за найденные в лесу боеприпасы времен войны

Реальный срок получил 62-летний житель Балтийска, который незаконно хранил найденные в лесу боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба областного суда, осенью 2020 года в лесу Балтийска мужчина обнаружил ствольную коробку карабина «Маузер», пригодную для применения, три снаряда, головной взрыватель и порох, которые он забрал себе и хранил в гараже и дома.

Суду мужчина сказал, что, собирая грибы, наткнулся на чьи-то раскопки, где и нашел боеприпасы, решив взять их.

«Понимая, что указанные предметы создают опасность для проживающих поблизости жителей, часть из них обезвредил на месте, а часть забрал к себе домой с целью дальнейшей утилизации», - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что у мужчины изъяли части стрелкового оружия и снаряды от немецкой зенитной пушки, емкости с порохом, который он извлек из найденных боеприпасов и хотел использовать для изгнания кротов со своего земельного участка.

Мужчина получил 2 года колонии общего режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей.