Министр цифровых технологий сказал, что от вышек сотовой связи в Калининградской области не пострадают пчелы

Все вышки сотовой связи, которые устанавливают в Калининградской области, соответствуют требованиям безопасности, и от их воздействия не пострадают пчелы и люди. Об этом сказал министр цифровых технологий и связи региона Леван Дараселия во время прямого эфира, посвященного строительству станций 4G и развитию интернета в Калининградской области.

- Перед тем как запустить вышку сотовой связи, проводятся все измерения, получается сертификат соответствия и безопасности от Роспотребнадзора, и Роскомнадзор эту информацию по излучению проверяет, - сказал министр.

Он отметил, что все вышки в регионе обеспечены защитой.

- Я думаю, что животные точно не пострадают и, соответственно, люди не пострадают, - сказал министр.