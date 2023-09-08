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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:25

Фонд капремонта в Калининградской области впервые применил натуральный сланец для кровли

Уникальную крышу делают на комплексе «Порт-Артур» в Черняховске
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске на ул. Комсомольской проводят капремонт жилого комплекса «Порт-Артур». На этом объекте культурного наследия начался монтаж исторической аутентичной черепицы из натурального сланца.

Как уточнил руководитель Фонда капремонта Олег Туркин, рамках капремонта это первый объект в Калининградской области, на котором применяют сланец.

Срок службы такой кровли – свыше 100 лет.

«Оригинальная текстура материала, необычная форма, блеск выделяют такую кровлю на фоне остальных. Сланец – это слоистая горная порода, сформировавшаяся под воздействием высоких температур и давления в течение тысяч лет», - рассказали в фонде.

Отмечается, что работы выполняют за счет средств из областного бюджета.