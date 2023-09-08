В Калининград привезли 400 музейных предметов с Мадагаскара

. Фото: Музей мирового океана

Музей Мирового океана получил 400 музейных предметов с Мадагаскара. Это богатая коллекция, которую долгие годы собирал романтик Иван Бирюков.

Как рассказали в пресс-службе музея, около четырех сотен раковин, минералов, статуэток и масок передала в музей Инга Сбродова, дочь Ивана Бирюкова.

Сам собиратель родился в Астрахани, а морем «заболел» после срочной службы, которую проходил в Калининградской области. После армии стал ходить в море, с 2004 до 2020 года работал на предприятии, зарегистрированном на Мадагаскаре, подолгу там бывал, пополняя свою коллекцию.

Вместе с коллекций в музей передан солидный архив фотографий, сделанных в экспедициях.

Сейчас специалисты музея заняты оформлением коллекции в фонды. Увидеть предметы можно будет в комплексе в Светлогорске.