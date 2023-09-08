На калининградцах протестируют новый троллейбус из Челябинска

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С 25 сентября по 6 октября калининградцы смогут проехать на новом троллейбусе «Синара-6254». За неделю до этого троллейбус без пассажиров можно будет увидеть на городских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Таким образом производитель, Челябинский завод городского электротранспорта, желает отрекламировать свою продукцию, а мы, как потенциальные покупатели, хотим ее протестировать. Выдержит ли челябинский транспорт испытание суровыми калининградскими дорогами? Останутся ли им довольны горожане?» - говорится в сообщении мэрии.

Тестировать троллейбусы намерены на маршрутах с проводами, а также изучат автономный ход – техника может проехать до 80 км без контактной сети.

Цена такого троллейбуса – 35-40 млн рублей.

О четких планах на закупку не сообщается.