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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 10:58

Калининградец украл у знакомого два ружья, чтобы их продать

За кражу двух ружей осужден 41-летний мужчина в Калининграде
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде осудили 41-летнего мужчину, который украл у знакомого два ружья, чтобы их продать. Горожанин вынес охотничье оружие из квартиры своего знакомого на ул. 1812 года. Он выкрал металлический сейф, в котором находилось оружие и 12 патронов к нему общей стоимостью 23 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, одно ружье он продал у мини-рынка на Московском проспекте за 12 тысяч рублей.

Второе продал таксисту за 1600 рублей, чтобы не платить за проезд.

Мужчина получил 4 года колонии строгого режима.